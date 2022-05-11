Британцы выступили против решения Джонсона оказать помощь Швеции

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности.

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Их комментарии приводит «РИА Новости».

Ранее Джонсон во время пресс-конференции со шведским премьером Магдаленой Андерссон заявил, что Лондон готов оказать Стокгольму поддержку, если тот попросит.

По мнению читателей газеты, речь могла идти в частности о ядерной помощи. На фоне этого британцы осудили любые возможные намеки на эту тему, посоветовав политику больше заниматься внутренними делами страны.

«Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает», — написал один из читателей Daily Express.

Еще один пользователь газеты отметил, что Джонсон представляет опасность не только для Британии, но и всего человечества после таких заявлений.

«Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на черное и белое», — добавил другой читатель.

Еще один британец уверен, что Великобритания не может использовать свое ядерное оружие пока не разрешит президент США Джо Байден.