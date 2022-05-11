Санду потребовала от России списания долгов за газ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не должна настаивать на возвращении долга за потребленный газ в сложный экономический период. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал TVR Молдова.
«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли. На лицо политический подход», — сказала Санду.
Она отметила, что Молдавия пока не готова отказываться от российского газа из-за низкой покупательской способности молдавских потребителей, которые не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.
Напомним, что погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которые «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет.