Украина обратилась к России с предложением об обмене военных с "Азовстали"

Украинская сторона предложила вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом в среду сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с "Азовстали" через гуманитарный коридор. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными", - написала Верещук.
При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но "переговоры идут хорошо", добавив, что "деблокировать "Азовсталь" военными средствами невозможно".
7 мая Верещук заявляла, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.
Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов блокирована на территории комбината "Азовсталь".