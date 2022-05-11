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1 час назад

Верещук заявила, что Киев предложил обменять военных с "Азовстали" на пленных россиян

ТАСС

Украинская сторона предложила вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом в среду сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Украина обратилась к России с предложением об обмене военных с "Азовстали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с "Азовстали" через гуманитарный коридор. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными", - написала Верещук.

При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но "переговоры идут хорошо", добавив, что "деблокировать "Азовсталь" военными средствами невозможно".

7 мая Верещук заявляла, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.

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Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов блокирована на территории комбината "Азовсталь".

В мире,Армия,Ирина Верещук,Верховный суд,
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