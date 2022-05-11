Украина обратилась к России с предложением об обмене военных с "Азовстали"

Украинская сторона предложила вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом в среду сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В качестве первого шага предложили такой обмен: вывозим наших тяжелораненых с "Азовстали" через гуманитарный коридор. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными", - написала Верещук.

При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но "переговоры идут хорошо", добавив, что "деблокировать "Азовсталь" военными средствами невозможно".

7 мая Верещук заявляла, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.