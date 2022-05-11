Посольство РФ призвало президента Литвы не распространять фейки о СВО

Посольство России в Вильнюсе призвало президента Литвы Гитанаса Науседу перестать распространять ложные заявления о российской спецоперации на Украине.
Дипломаты напомнили, что литовский лидер 9 мая попытался сместить фокус с праздника Победы «на более комфортную для него украинскую тему».
«Обращаясь к российскому обществу, празднующему День Победы, он сравнил его с нацистами времён Второй мировой войны», — говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии добавили, что Науседа использовал при аргументации данные, которые неоднократно опровергли российские официальные источники и западные СМИ.
«Вместо тиражирования украинских «фейк-ньюс», предложили бы господину Науседе обратить внимание на участие литовских военнослужащих в авантюре группировки стран-агрессоров в Ираке», — отмечается в тексте.
Ранее парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала экстремистским данное решение сейма Литвы.