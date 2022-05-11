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38 минут назад

Оппозиционеры попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии

Елена Прошина

Представители и сторонники болгарской партии «Возрождение» попытались снять украинский флаг на здании городского совета Софии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Оппозиционеры попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии
Фото: Flickr Flickr

На видео, которое опубликовало БНТ, видно, что перед зданием мэрии собралась толпа активистов. Часть из них пытается прислонить к стене лестницу, поскольку флаг расположен на балконе третьего этажа, а приехавшая на место полиция оттесняет протестующих.

Ранее депутаты от «Возрождения» уже снимали со здания мэрии украинский флаг с помощью автовышки. Отмечается, что городской совет Софии принял решение водрузить знамя Украины рядом с болгарским на учреждении в апреле 2022 года.

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