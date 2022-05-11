Оппозиционеры попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии

Представители и сторонники болгарской партии «Возрождение» попытались снять украинский флаг на здании городского совета Софии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

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На видео, которое опубликовало БНТ, видно, что перед зданием мэрии собралась толпа активистов. Часть из них пытается прислонить к стене лестницу, поскольку флаг расположен на балконе третьего этажа, а приехавшая на место полиция оттесняет протестующих.