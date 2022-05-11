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24 минуты назад

Трампа оштрафовали на 110 тыс. долларов за непредоставление документов суду

Деловая газета "Взгляд"

Экс-президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тыс. долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.

Экс-президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов
Фото: EPAEPA

«Судья в Нью-Йорке отменил решение против Трампа о неуважении к суду при соблюдении определенных условий и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.

Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тыс. долларов в сутки за отказ представить документы.

Ранее Илон Маск назвал «ошибкой» блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.

В мире,Илон Маск,Дональд Трамп,
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