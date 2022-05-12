Вучич: Косово подаст заявку на членство в Совете Европы

Самопровозглашенная республика Косово подаст заявку на членство в Совете Европы в четверг, 12 мая, заявил сербский президент Александр Вучич.
Заявление было сделано после встречи лидера Сербии с с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем наряду с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и "главой МИД" самопровозглашенной республики Косово Доникой Гервала.
"Госпожа Гервала подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244", - передает РИА Новости слова Вучича.