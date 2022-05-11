В США выразили готовность ударить по Афганистану

Соединенные Штаты готовы ударить по Афганистану, если увидят в этой стране угрозу для национальной безопасности США. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, передает ТАСС.
«Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — сказал Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Ранее боевики «Талибана» (организация запрещена в России) нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления в Панджшере. Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд обвинил «Талибан» в геноциде населения в провинции Панджшер, которую ранее контролировали повстанцы. По его словам, новые хозяева Афганистана проводят этнические чистки и совершают «преступления против человечества».
Глава МИД Сергей Лавров в конце апреля говорил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по афганской проблематике. По его словам, США должны «осознать свою финансовую ответственность в решении проблем Афганистана», в том числе им необходимо разморозить авуары афганского Центрального банка.