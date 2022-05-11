В США выразили готовность ударить по Афганистану

«Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — сказал Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.