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41 минуту назад

НАТО пригласит Зеленского на саммит в Мадриде

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня, заявил заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Джоанэ, пишет РИА Новости.

Зеленский приглашен на саммит НАТО
Фото: EPAEPA

По его словам, на саммите лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. По его мнению, заявление стран «Большой семерки» о намерении «не допустить победы» России на Украине, которое ранее распространили лидеры G7, можно расценивать как признание успехов спецоперации.

В мире,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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