Зеленский приглашен на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде, который запланирован на 28-30 июня, заявил заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Джоанэ, пишет РИА Новости.

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По его словам, на саммите лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.