Начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в 2020 году жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались заразить туберкулезом с помощью фальшивых денежных купюр. Его слова приводит «РИА Новости».

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Кириллов отметил, что информация об этом была получена из материалов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине.

«Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками», — сказал Кириллов.