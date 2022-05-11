Жителей ЛНР пытались заразить туберкулезом через фальшивые деньги

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в 2020 году жителей Славяносербского района Луганской народной республики пытались заразить туберкулезом с помощью фальшивых денежных купюр. Его слова приводит «РИА Новости».
Кириллов отметил, что информация об этом была получена из материалов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине.
«Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками», — сказал Кириллов.
По его словам, результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда — вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению и стоит дороже. Кириллов подчеркнул, что Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы обнаружили «в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса».