Сразу несколько зарубежных компаний перестали продавать круизы россиянам

Несколько круизных компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что невозможны именно новые бронирования, но россияне, ранее купившие круизы, смогут отправиться в путешествие.

Так, например, более не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории России, Беларуси, а также Донецкой и Луганской народных республик, агенты - партнеры Costa Cruises. Сама компания объяснила, что такое решение связано с санкциями против России со стороны западных государств, а также "финансовыми рисками".

"Российские контрагенты отключены от систем бронирования многих из указанных международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ. А напрямую Costa Cruises с физлицами не работает", - говорится в сообщении.

В апреле менее известная российскому рынку экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие.