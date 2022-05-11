Пока вы не уснули: Кремль о военном положении в стране и решение Киева по активам России

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Песков ответил на вопрос о планах по введению военного положения в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов у главы государства Владимира Путина вводить военное положение в РФ на фоне специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, этого в планах нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем»

Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства. Об этом сообщил в среду глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

"Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины отходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", - написал премьер в своем Telegram-канале.

МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Участник интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на данные базы розыска МВД России пишет ТАСС.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», - сказано в базе.

В Херсонской области попросят Путина принять регион в состав РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам о планах региона полностью перейти до конца года под законодательство Российской Федерации, передает РИА Новости.

«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», - подчеркнул он.

В ООН подтвердили жестокие пытки ВСУ российских пленных

В ООН подтвердили, что Вооруженные силы Украины жестоко пытают российских военнопленных. Как заявила глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер, это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — цитирует URA.RU ее слова.

Киркоров допустил победу Украины на «Евровидении»

Российский исполнитель Филипп Киркоров оценил шансы Украины выиграть на песенном конкурсе «Евровидение», который проходит в Италии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Певец допустил победу украинской команды Kalush Orchestra, которые в этом году представляют на «Евровидении» вою страну с песней Stefania. Однако Киркоров уточнил, что музыканты получают большую поддержку, скорее, из-за политической ситуации, а не своего музыкального номера.

Путин освободил от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», - говорится в документе.

Лепс отправился в Донбасс

ТАСС

Исполнитель Григорий Лепс решил выступить перед ранеными российскими солдатами в Донбассе. Как сообщает Regnum, в своих соцсетях артист опубликовал видео из машины, направляющейся в ДНР.

«Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Зайдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим им пластинок, раздадим денег», — заявил он.

В Конгрессе США одобрили пакет помощи Украине на рекордную сумму

Палата представителей Конгресса США во вторник, 11 мая, одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

40 миллиардов долларов составляет новый пакет дополнительной помощи США Украине.

В ЛНР вслед за ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР заявило о блокировке Fecebook и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на территории региона.

«В Луганской Народной Республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».

Хакеры Anonymous признались в атаке на Rutube

газета.ru

Хакерская группировка Anonymous, которая в числе первых объявила России "кибервойну", взяла на себя ответственность за атаку на Rutube. С соответствующим заявлением киберпреступники выступили на своей странице в Twitter.