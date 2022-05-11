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41 минуту назад

Полмиллиона немцев могут остаться без работы из-за прекращения поставок российского газа

Елена Прошина

Прекращение поставок газа из Германии может привести к потере 500 тысяч рабочих мест в ФРГ. Такое мнение в беседе с N-TV высказал экономист Ахим Тругер.

Полмиллиона немцев могут остаться без работы
Фото: ТАССТАСС

«Согласно большинству подсчетов, прекращение поставок газа из России вызовет глубокую рецессию. Полмиллиона рабочих мест могут быть потеряны», — сказал Тругер.

По его словам, данная ситуация также может грозить проблемами с газоснабжением частных клиентов, менее интенсивно станут отапливаться дома. Кроме того экономист увидел опасность в развитии высокой инфляции в Германии, которая сохранится вплоть до 2023 года. Тругер уверен, что стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ.

В мире,ЕЦБ,
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