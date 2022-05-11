Полмиллиона немцев могут остаться без работы

Прекращение поставок газа из Германии может привести к потере 500 тысяч рабочих мест в ФРГ. Такое мнение в беседе с N-TV высказал экономист Ахим Тругер.

По его словам, данная ситуация также может грозить проблемами с газоснабжением частных клиентов, менее интенсивно станут отапливаться дома. Кроме того экономист увидел опасность в развитии высокой инфляции в Германии, которая сохранится вплоть до 2023 года. Тругер уверен, что стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ.