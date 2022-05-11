В Херсонской области начнут выдавать паспорта РФ

Выдача российских паспортов желающим жителям Херсонской области начнется до конца 2022 года, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24".
"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта", - сказал Стремоусов.
Он отметил, что получать паспорта РФ для жителей области будет необязательно, это можно будет сделать по желанию.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в частности Херсонская область. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь.