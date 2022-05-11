В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
35 минут назад

Власти Херсонской области сообщили, что выдача паспортов РФ жителям начнется до конца года

ТАСС

Выдача российских паспортов желающим жителям Херсонской области начнется до конца 2022 года, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24".

В Херсонской области начнут выдавать паспорта РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта", - сказал Стремоусов.

Он отметил, что получать паспорта РФ для жителей области будет необязательно, это можно будет сделать по желанию.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в частности Херсонская область. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

В мире,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители