В Херсонской области начнут выдавать паспорта РФ

Выдача российских паспортов желающим жителям Херсонской области начнется до конца 2022 года, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24".

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"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта", - сказал Стремоусов.

Он отметил, что получать паспорта РФ для жителей области будет необязательно, это можно будет сделать по желанию.