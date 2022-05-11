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1 час назад

Джонсон пообещал Швеции «любую» помощь в случае нападения

Мария Иванова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон окажет Швеции «любую» помощь в рамках нового соглашения о взаимных гарантиях безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон пообещал Швеции «любую» помощь в случае нападения
Фото: ReutersReuters

11 мая стало известно, что Джонсон одобрил соглашения Британии о гарантиях безопасности с Финляндией и Швецией. Соглашения предполагают обмен разведданными, совместные учения и увеличение британского военного присутствия.

Джонсон подпишет новые декларации во время визитов в Швецию и Финляндию, проходящих 11 мая.

«Мы решительно говорим о том, что в случае чрезвычайной ситуации или нападения на Швецию Великобритания окажет помощь по любому запросу Швеции», - сказал Джонсон после встречи со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон.

Он подчеркнул, что поддержка может включать военные ресурсы.

По данным СМИ, уже в мае или июне Финляндия и Швеция могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО. Обе страны опасаются, что они будут уязвимы, пока их заявления будут обрабатываться (это может занять до года), отмечает Reuters.

При этом Швеция и Финляндия уже имеют тесные связи с Великобританией и входят в состав Объединенного экспедиционного корпуса, многонациональной военной группы, занимающейся обеспечением безопасности в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

В мире,Магдалена Андерссон,Борис Джонсон,НАТО,
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