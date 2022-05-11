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1 час назад

Украинский посол выступил с очередной критикой Берлина

Мария Иванова

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал «нерешительность» Берлина в вопросе поставок оружия Киеву. Об этом сообщает Les Echos.

Украинский посол выступил с очередной критикой Берлина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

28 апреля Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения.

«Несмотря на обещанную [канцлером Германии] Олафом Шольцем смену эпохи, нет впечатления, что правительственная коалиция действительно готова действовать быстро», - заявил дипломат.

Мельник отметил, что танки Gepard, обещанные несколько недель назад, до сих пор не доставлены, а новые боеприпасы все еще недоступны.

«Аргумент, что наши войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения, <…> слаб: за три недели, которые, по мнению промышленности, необходимы для поставок, у нас было бы достаточно времени для обучения наших солдат. Эта нерешительность очень расстраивает», - сказал посол.

Также он отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества.

«Предлагать такую замену формальному членству [в ЕС] - все равно, что заново изобретать велосипед. Либо мы в ЕС, либо мы за его пределами. Ожидаем, что после победы на выборах Эммануэль Макрон проявит гораздо больше мужества по отношению к Украине», - подчеркнул Мельник.

Мельник уже не раз критиковал позицию Германии, а Шольца, отказавшегося ехать в Киев, пока там не примут президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, назвал «оскорбленной ливерной колбасой».

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