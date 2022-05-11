Украинский посол выступил с очередной критикой Берлина

«Аргумент, что наши войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения, <…> слаб: за три недели, которые, по мнению промышленности, необходимы для поставок, у нас было бы достаточно времени для обучения наших солдат. Эта нерешительность очень расстраивает», - сказал посол.