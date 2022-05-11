Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению в НАТО

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Об этом рассказала премьер-министр страны Санна Марин, сообщает ТАСС.

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«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — сказала она.

Марин добавила, что в этой ситуации важно, чтобы НАТО быстро осуществило процедуру одобрения заявки.

Напомним, что дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля, после начала спецоперации РФ на Украине. Основные члены Северо-атлантического альянса уже поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента также высказались в пользу присоединения страны к блоку.