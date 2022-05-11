В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению в НАТО

Елена Прошина

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Об этом рассказала премьер-министр страны Санна Марин, сообщает ТАСС.

Финляндия озвучила срок принятия решения по вступлению в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — сказала она.

Марин добавила, что в этой ситуации важно, чтобы НАТО быстро осуществило процедуру одобрения заявки.

Напомним, что дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля, после начала спецоперации РФ на Украине. Основные члены Северо-атлантического альянса уже поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента также высказались в пользу присоединения страны к блоку.

Как ранее заявляла Марин, решение по заявке Финляндии будет принято совместно президентом и правительством. Она пообещала уведомить об этом до того, как ее Социал-демократическая партия примет решение о подаче заявки на заседании 14 мая.

В мире,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители