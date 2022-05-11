Власти Херсонской области не планируют проведение референдума и намерены присоединиться к России путем обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что референдум, «который абсолютно законно провели в Крыму», не был воспринят мировым сообществом.

«Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», - заявил Кирилл Стремоусов.

Замглавы областной военно-гражданской администрации региона также заметил, что до конца года Херсонская область полностью перейдет на российское законодательство, а уже к концу мая там заработает банк для рублевого оборота.

«Банк, скорее всего, будет интегрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком РФ. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», - отметил Стремоусов.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители, пишет РИА Новости.

«Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио.