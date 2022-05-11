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2 часа назад

Появились новые данные о «сокровищах Гитлера» около старинного дворца в Польше

Lenta.ru

Группа кладоискателей заявила об обнаружении на территории старинного польского дворца металлической емкости, в которой могут находиться спрятанные нацистами во время Второй мировой войны драгоценности и золото. Новые данные о сокровищах появились у Daily Mail.

Появились новые данные о «сокровищах Гитлера» в Польше
Фото: Silesian Bridge FoundationSilesian Bridge Foundation

По информации издания, речь предположительно идет о канистре длиной от 1,2 до 1,5 метра и диаметром около 50 сантиметров, которая закопана в трех метрах от поверхности земли в заброшенной оранжерее дворца в деревне Минковске. Открытие было сделано благодаря георадарному поиску.

Страшные тайны: Адольф Гитлер

Согласно выдержкам из дневника предполагаемого офицера СС Эгона Олленхауэра, после начала наступления советских войск в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства. Часть богатств была награблена, некоторые ценности якобы передали на хранение местные аристократы, пожелавшие уберечь свое имущество от красноармейцев.

О начале раскопок на юге Польши стало известно в конце апреля прошлого года. Считается, что под зданием, который нацисты использовали как бордель, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау — упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены. Помимо этого, кладоискатели надеются обнаружить там и десять тонн золота. Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.

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