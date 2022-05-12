Псаки рассказала об угрозах в свой адрес

Покидающая должность пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что во время работы получала угрозы в свой адрес, а также в адрес своей семьи. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы», — сказала она.

Она отметила, что некоторые письма содержали угрозы проникновения в ее дом, иногда пресс-секретарь была вынуждена докладывать об этом в Секретную службу США.

Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая.

Ранее сообщалось, что Джен Псаки покидает должность пресс-секретаря Белого дома, а этот пост займет ее заместитель Карин Жан-Пьер. Байден поблагодарил Псаки за «высокий профессионализм», «искренне общение с американцами» и «чувство юмора».