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1 час назад

Покидающая Белый дом Псаки рассказала об угрозах в свой адрес

Газета.Ruиещё 2

Покидающая должность пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что во время работы получала угрозы в свой адрес, а также в адрес своей семьи. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

Псаки рассказала об угрозах в свой адрес
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я получала ужасные письма, тексты, адресованные персонально мне с именами моих детей. Это было самой сложной частью моей работы», — сказала она.

Она отметила, что некоторые письма содержали угрозы проникновения в ее дом, иногда пресс-секретарь была вынуждена докладывать об этом в Секретную службу США.

Джен Псаки уйдет в отставку 13 мая.

Ранее сообщалось, что Джен Псаки покидает должность пресс-секретаря Белого дома, а этот пост займет ее заместитель Карин Жан-Пьер. Байден поблагодарил Псаки за «высокий профессионализм», «искренне общение с американцами» и «чувство юмора».

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По словам Псаки, она будет спать, читать и открыта к рекомендациям, что посмотреть на Netflix или Hulu. Некоторые СМИ сообщили, что Джен будет трудиться на телеканале.

В мире,Лихие девяностые,Netflix,Администрация США,
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