Еврокомиссия потребует признать обход санкций против РФ преступлением

Еврокомиссия намерена предложить признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Соответствующее предложение Еврокомиссия намерена представить через две недели. Как уточняет издание, такая мера позволит упростить государствам-членам ЕС конфискацию активов, замороженных в рамках антироссийских санкций.
Предложение будет выдвинуто в соответствии с положением договора, который позволяет странам в координации с Европарламентом «устанавливать минимальные нормы, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьезные преступления трансграничного характера».
Ранее газета Politico опубликовала список немецких политиков и предпринимателей, выступавших за сотрудничество с Россией. Именно они, по мнению издания, виновны в «ошибочном» подходе Германии к РФ. Список возглавила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Также в него входят президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер, экс-канцлер Герхард Шредер, гендиректор компании Siemens Джо Кэзер и другие.