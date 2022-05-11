Еврокомиссия потребует признать обход санкций против РФ преступлением

Еврокомиссия намерена предложить признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

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Соответствующее предложение Еврокомиссия намерена представить через две недели. Как уточняет издание, такая мера позволит упростить государствам-членам ЕС конфискацию активов, замороженных в рамках антироссийских санкций.

Предложение будет выдвинуто в соответствии с положением договора, который позволяет странам в координации с Европарламентом «устанавливать минимальные нормы, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьезные преступления трансграничного характера».