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1 час назад

Чехия усилит контроль для украинских беженцев

Lenta.ru

Чехия намерена ужесточить паспортный контроль для беженцев, которые пребывают с территории Украины, заявил министр внутренних дел страны Вит Ракушан в эфире телеканала Blesk.

Страна ЕС ужесточит контроль для украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, мигранты должны будут предъявить документы со штампом о пересечении украинской границы, в том числе для получения гуманитарной помощи. Данные меры связаны с проблемами миграции цыган, которые пребывают в Чехию с Украины. Ракушан отметил, что часто они обладают также гражданством Венгрии.

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Мигранты приезжают в Чехию для получения мер поддержки, в число которых входит, в частности, бесплатный проезд в общественном транспорте, который предназначен для украинцев.

В апреле министр финансов Чехии Збынека Станъюру рассказал, что республика потратит на размещение украинских беженцев около 2 миллиардов евро (50 миллиардов крон). Министр финансов отметил, что многие украинцы рассматривают Чехию как пункт конечного размещения, а не как транзитную страну.

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