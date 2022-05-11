Страна ЕС ужесточит контроль для украинских беженцев

Чехия намерена ужесточить паспортный контроль для беженцев, которые пребывают с территории Украины, заявил министр внутренних дел страны Вит Ракушан в эфире телеканала Blesk.

По словам министра, мигранты должны будут предъявить документы со штампом о пересечении украинской границы, в том числе для получения гуманитарной помощи. Данные меры связаны с проблемами миграции цыган, которые пребывают в Чехию с Украины. Ракушан отметил, что часто они обладают также гражданством Венгрии.

Мигранты приезжают в Чехию для получения мер поддержки, в число которых входит, в частности, бесплатный проезд в общественном транспорте, который предназначен для украинцев.