ООН получила достоверные сведения о том, что украинские войска пытают российских пленных. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — передает слова Богнер издание The Hill.

Она отметила, что это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. По ее словам, Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными.