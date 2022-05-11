Рыбак отвоевал рыбу у четырехметрового крокодила: видео

В Австралии рыбак отвоевал свою добычу у четырехметрового крокодила. Об этом сообщает таблоид The Mirror, в чьем распоряжении оказались снятые очевидцем кадры.

Мужчина поймал на удочку рыбу и пытался вытянуть ее из воды, в то же время находившееся в водоеме большая рептилия решила присвоить улов себе. В погоне за рыбой крокодил подплыл к самому берегу и практически выполз на сушу. Рыбак отпрыгнул в сторону, но не бросил удочку.