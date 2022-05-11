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1 час назад

Рыбак отвоевал рыбу у четырехметрового крокодила: видео

Александр Кузьмин

В Австралии рыбак отвоевал свою добычу у четырехметрового крокодила. Об этом сообщает таблоид The Mirror, в чьем распоряжении оказались снятые очевидцем кадры.

Мужчина поймал на удочку рыбу и пытался вытянуть ее из воды, в то же время находившееся в водоеме большая рептилия решила присвоить улов себе. В погоне за рыбой крокодил подплыл к самому берегу и практически выполз на сушу. Рыбак отпрыгнул в сторону, но не бросил удочку.

«У меня был такой выброс адреналина, что я почти не думал. Я понял, как близко ко мне подобрался крокодил, и отскочил. В процессе я удержал удочку и отвоевал рыбу», — рассказал о случившемся австралиец.

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