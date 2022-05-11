Русскоязычные жители Латвии захотели получить российское гражданство

В Латвии выросло количество желающих получить гражданство России среди русскоязычных граждан. Также растет число обращений о переезде в Россию. Об этом рассказал посол РФ в Латвии Михаил Ванин, пишет РИА Новости.
«В последнее время выросло количество обращений граждан Латвии о предоставлении российского гражданства и обращений о переезде в нашу страну из Латвии. Люди не могут жить в этой стране, где к ним так относятся», - сказал Ванин в эфире «Соловьев. LIVE».
Он также добавил, что значительное число молодежи Латвии уезжает в Россию получать высшее образование. По мнению Ванина, уровень текущих отношений России и Латвии снизился.
«Уровень сегодняшних отношений можно назвать минимальными. Что касается политического, дипломатического уровня, то это фактически технические отношения. Пытаются разорвать и гуманитарные связи», - сказал посол.
Кроме того, латвийские власти пытаются отрезать Россию и от сотрудничества в экономической сфере. В частности, прекратилось грузовое автомобильное передвижение, российским судам запретили заходить в латвийские порты, отметил Ванин.
Напомним, 9 мая в Латвии разгорелся скандал. Власти распорядились в срочном порядке избавиться от огромного количество цветов, которые в День Победы жители принесли к Монументу Освободителям. Несмотря на этом неравнодушная общественность в Риге снова принесла к памятнику цветы.