Русскоязычные жители Латвии захотели получить российское гражданство

В Латвии выросло количество желающих получить гражданство России среди русскоязычных граждан. Также растет число обращений о переезде в Россию. Об этом рассказал посол РФ в Латвии Михаил Ванин, пишет РИА Новости.

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«В последнее время выросло количество обращений граждан Латвии о предоставлении российского гражданства и обращений о переезде в нашу страну из Латвии. Люди не могут жить в этой стране, где к ним так относятся», - сказал Ванин в эфире «Соловьев. LIVE».

Он также добавил, что значительное число молодежи Латвии уезжает в Россию получать высшее образование. По мнению Ванина, уровень текущих отношений России и Латвии снизился.

«Уровень сегодняшних отношений можно назвать минимальными. Что касается политического, дипломатического уровня, то это фактически технические отношения. Пытаются разорвать и гуманитарные связи», - сказал посол.

Кроме того, латвийские власти пытаются отрезать Россию и от сотрудничества в экономической сфере. В частности, прекратилось грузовое автомобильное передвижение, российским судам запретили заходить в латвийские порты, отметил Ванин.