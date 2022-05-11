Обзор иноСМИ: угроза нового карибского кризиса и наихудшая роль для Украины

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Угроза нового карибского кризиса

Размышляя о кубинском ракетном кризисе, 35-й президент США Джон Кеннеди сказал, что ядерные державы «должны предотвращать те конфронтации, которые ставят противника перед выбором либо унизительного отступления, либо ядерной войны».

Столкновение США и России из-за Украины еще нельзя сравнить с той балансировкой на грани войны, которая поставила Советский Союз и США на порог Армагеддона в октябре 1962 года, но размышления Кеннеди снова актуальны, отмечает Стивен Коллинсон в своем материале для CNN. Вашингтон наводняет поле боя на Украине противотанковыми и зенитными ракетами, радарами, беспилотниками, артиллерийскими снарядами и гаубицами, а отступление для России «политически невозможно», поэтому угроза нового карибского кризиса реальна, считает автор.

«Конец гегемонии доллара?»

Западные санкции влияют не только на Россию и Белоруссию, но и на положение доллара в мире: многие страны поняли, что если они перейдут установленные США «красные линии», то будут отрезаны от финансовой системы, основанной на долларах. Как пишет Говард Дэвис в своем материале для Shikiho, политики Саудовской Аравии и Китая особенно обеспокоены своей уязвимостью перед санкциями США.

Однако с 2000 года доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 71 до чуть менее 60 процентов. По мнению Дэвиса, Китай способен значительно расширить использование цифрового юаня по всему миру, а страны, участвующие в китайской инициативе «Один пояс, один путь», будут все больше поощрять расчеты в юанях. Эксперты Гуверовского института считают, что если Китаю удастся юанизация мировых торговых потоков с помощью цифровых валют, то финансовые санкции США станут менее эффективными.

«Закройте дверь НАТО для Украины - навсегда»

Политолог Эндрю Дэй в своей статье для The Week заявил, что опасения президента РФ Владимира Путина по поводу НАТО были предсказуемы, и украинского кризиса можно было избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно. В преддверии конфликта на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой расширение НАТО, называя альянс исключительно оборонительным, хотя он применил военную силу в Боснии и Косово, «даже несмотря на то, что обязательство по коллективной обороне не было напрямую поставлено на карту».

В 2011 году НАТО снова применила военную силу вне сферы действия пятой статьи, на этот раз против Ливии, в итоге все это превратилось в операцию по смене режима. И даже если бы НАТО было исключительно «оборонительным союзом», вступление Украины в альянс затронуло бы безопасность России: Путин объяснял, что Киев мог бы потребовать помощи НАТО по Крыму, который на Западе не признают российским. По мнению автора, не сумев превратить Украину в члена НАТО, США превратили ее в форпост альянса, поставляя миллиардную военную помощь, проводя совместные учения, обмениваясь разведданными и даже участвуя в кибероперациях против правительства РФ. США создали для Украины наихудшую из возможных ролей – марионетки-провокатора НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности. Формальный нейтралитет гораздо лучше, чем статус поля битвы великих держав, поэтому дверь НАТО должна остаться для Украины закрытой, считает Дэй.

Глава Бундестага призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скорейшем вступлении Украины в ЕС, но этот процесс обычно занимает годы. Глава Бундестага Бербель Бас поговорила с Зеленским и заявила, что у Украины должна быть «реальная перспектива» вступления, сообщает Spiegel.

После возвращения из Украины Бас высказалась в пользу скорейшего вступления страны в ЕС. Она заявила, что в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона надеется, «что на это не потребуется десятилетий».

«Жители родного штата Байдена возмущены ценами на газ»

Жители Делавэра, родного штата президента США Джо Байдена, пожаловались на «боль, которую они испытывают на заправках», рассказал Fox News. Во вторник, 10 мая, средняя стоимость обычного галлона бензина в Штатах достигла нового исторического максимума в 4,37 доллара.