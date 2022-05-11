В ДНР заблокировали Facebook и Instagram

«В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории республики заблокирован», — говорится в сообщении.