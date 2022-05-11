В ДНР заблокировали Facebook и Instagram

На территории Донецкой народной республики (ДНР) заблокировали соцсети Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом стало известно из сообщения Минсвязи ДНР.
В ведомстве сообщили, что операторы связи республики приступили к блокировке запрещенного контента, несущего угрозу ее жителям. Речь идет о противоправной информации: пронаркотическом контенте, детской порнографии, суицидальной и иной запрещенной информации, в том числе экстремистского и террористического характера.
«В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории республики заблокирован», — говорится в сообщении.
21 марта Таганский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельность корпорации и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram на территории России была запрещена.