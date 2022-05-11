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1 час назад

В литовском Скуодасе осквернен памятник советским воинам - полиция

ТАСС

Акт вандализма в отношении памятника советским воинам - участникам Великой Отечественной войны совершен в литовском городе Скуодас. Об этом говорится в ежедневной сводке происшествий, которую распространил в среду департамент полиции при МВД республики.

В литовском Скуодасе осквернен памятник советским воинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Скуодасе краской облит памятник на воинском захоронении", - отмечается в тексте.

На воинском кладбище в Скуодасе, являющемся районным центром, захоронены 1 614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года при освобождении этой части Литвы, в том числе три Героя Советского Союза. Имена многих из них остались неизвестными. Удалось идентифицировать останки только 880 погибших.

27 апреля посольство РФ в Вильнюсе выразило возмущение непрекращающимся вандализмом в отношении памятников советским воинам, подчеркнув, что идеология борьбы с советским наследием и уничтожения свидетельств подвига Красной армии, освободившей Европу от нацизма, становится в Литве доминирующей.

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