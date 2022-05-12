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2 часа назад

В Бразилии обвинили Байдена в начале спецоперации на Украине

Ura.Ruиещё 9

Политика президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва.

В Бразилии обвинили Байдена в начале спецоперации на Украине
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: „Украина не вступит в НАТО“. Это решило бы проблему», — высказался Силва в интервью журналу Time. Он уверен, что Байден заблуждался в оценке российско-украинских отношений. Кроме того, Луис Инасиу Лула да Силва убежден, что так как США обладают большим политическим влиянием, Джо Байден имел возможность более активно принимать участие в развитии ситуации на Украине.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. По мнению спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, США специально делают все возможное, чтобы спецоперация на Украине затянулась.

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