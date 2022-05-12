В Бразилии обвинили Байдена в начале спецоперации на Украине

«В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: „Украина не вступит в НАТО“. Это решило бы проблему», — высказался Силва в интервью журналу Time. Он уверен, что Байден заблуждался в оценке российско-украинских отношений. Кроме того, Луис Инасиу Лула да Силва убежден, что так как США обладают большим политическим влиянием, Джо Байден имел возможность более активно принимать участие в развитии ситуации на Украине.