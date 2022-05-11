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1 час назад

Венгрия поставила условие ЕС

Лера Букина

Венгрия одобрит запрет на импорт нефти из России только в случае, если Еврокомиссией будут предложены решения проблем, которые возникнут после такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Венгрия поставила условие ЕС
Фото: ReutersReuters

Он подчеркнул, что эмбарго не должно коснуться нефти, поступающей в страну по трубопроводу.

«Венгрия займет эту позицию в ходе дальнейших переговоров», - отметил министр.

Как ранее сообщила газета Politico, ссылаясь на источники, официальные лица Евросоюза рассматривают вопрос предоставления Венгрии финансовой компенсации для того, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом. По словам источников издания, самый последний план санкций подразумевал предоставление Венгрии и Словакии отсрочки по эмбарго на нефть до конца 2024 года (это вдвое больше, чем для остальных стран ЕС). После этого венгерская сторона ответила, что ей нужно еще больше времени. ЕС прорабатывает вопрос компенсации, чтобы она не затягивала этот процесс.

В рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС рассматривает постепенный отказ от российской нефти. Венгрия не поддерживает эмбарго. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Орбаном, ей удалось добиться прогресса.

В мире,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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