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2 часа назад

Politico: в США призывают Байдена создать морской коридор для экспорта зерна с Украины

Газета.Ruиещё 1

Законодатели США призывают президента страны Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море для организации поставок зерна с территории Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Байдена призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины
Фото: ReutersReuters

По данным газеты, в настоящее время миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла «заблокированы» на Украине, их нельзя отправить за границу. Это связано в том числе с прекращением работы украинских портов.

Отмечается, что американские законодатели видят спасение в морском коридоре, рассматривают его как единственный способ для экспорта зерна за границу в условиях высоких расходов на продовольствие и доставку.

Некоторые сенаторы считают, что порт Одессы будет заблокирован в течение нескольких месяцев. В настоящее время Белый дом изучает варианты управления поставками зерна, пишет газета.

Ранее Байден заявлял, что США смогут заместить поставки украинского зерна на мировом рынке.

В мире,Джозеф Байден,
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