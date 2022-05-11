Южная Осетия назвала условие присоединения к России

Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию, как только «будет понимание, что настало время». Об этом в интервью ТАСС заявил избранный президент республики Алан Гаглоев.
По его словам, Южная Осетия заинтересована в максимальной интеграции с Российской Федерацией.
«Южная Осетия проводила уже несколько референдумов, народ высказал свое мнение, но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем», - пояснил он.
При этом глава республики обратил внимание на то, что интеграция – «это не односторонний процесс».
«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований. Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», - заверил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.