Сотрудники завода Apple в Китае устроили бунт

На заводе Quanta Computer в Шанхае, который в числе прочих выпускает технику для Apple, произошло восстание сотрудников, которые недовольны условиями карантины. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, с начала апреля на заводе Quanta Computer сильно ужесточились условия труда из-за очередной вспышки COVID-19 в Китае. Сотрудникам запретили покидать территорию завода и заставили жить рядом со своими рабочими местами. В результате этого нервы людей не выдержали и 6 мая на заводе произошел бунт.

Более сотни сотрудников Quanta Computer вечером силой прорвали ограждения и избили охранников на пропускных пунктах. На видеозаписях, которые оказались в соцсетях, видно, что в столкновении принимали участие даже женщины.