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19 минут назад

Сотрудники завода Apple в Китае устроили бунт

Елена Прошина

На заводе Quanta Computer в Шанхае, который в числе прочих выпускает технику для Apple, произошло восстание сотрудников, которые недовольны условиями карантины. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сотрудники завода Apple в Китае устроили бунт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, с начала апреля на заводе Quanta Computer сильно ужесточились условия труда из-за очередной вспышки COVID-19 в Китае. Сотрудникам запретили покидать территорию завода и заставили жить рядом со своими рабочими местами. В результате этого нервы людей не выдержали и 6 мая на заводе произошел бунт.

Более сотни сотрудников Quanta Computer вечером силой прорвали ограждения и избили охранников на пропускных пунктах. На видеозаписях, которые оказались в соцсетях, видно, что в столкновении принимали участие даже женщины.

Несмотря на инцидент, утром следующего дня работа предприятия продолжилась в штатном режиме. Информации о жертвах столкновения нет.

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