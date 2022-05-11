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1 час назад

Канада заявила о предоставлении Украине разведданных о киберугрозах

Газета.Ru

Министры иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады сообщили, что Оттава предоставляет Киеву разведывательные данные о киберугрозах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Канада заявила о предоставлении Украине разведданных о киберугрозах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны», — сказано в заявлении главы МИД Мелани Жоли, главы минобороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Марко Мендичино.

Также министры представили данные о кибератаке России на украинскую спутниковую сеть KS-SAT, которая произошла 24 февраля, и осудили ее.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $38,7 миллиона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также пообещал, что Оттава введет новые санкционные меры в отношении российских физических и юридических лиц из-за военной операции на Украине.

В мире,Джастин Трюдо,
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