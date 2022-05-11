Активы России в Украине направят на восстановление страны

По его словам, конфискованные российские активы и денежные средства, предположительно, станут одним из основных источников наполнения фонда.

«Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — заявил Шмыгаль.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук уточнил в Telegram, что для исполнения закона «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов» «Национальному фонду инвестиций Украины» будут переданы в хозяйственное ведение принудительно изъятые согласно этому закону объекты права собственности РФ и ее резидентов.