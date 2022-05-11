В Гамбурге задержали яхту российского миллиардера

В Гамбурге задержали яхту Luna, которая, как считают немецкие власти, связана с российским бизнесменом азербайджанского происхождения Фархадом Ахмедовым. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным газеты, федеральное управление уголовной полиции пришло к выводу, что Ахмедов стоит за лихтенштейнским трастом, которому принадлежит яхта. Бизнесмен находится в санкционном списке ЕС с начала апреля.
В полиции пояснили, что все активы лица, находящегося под санкциями в ЕС, должны быть «заморожены», это означает, что временно ими нельзя распоряжаться.
Стоимость яхты, которой запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 млн евро. Раньше она принадлежала миллиардеру Роману Абрамовичу.
Президент США Джо Байден ранее представил пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины.
В Белом доме подчеркнули, что рассчитывают на сотрудничество с ЕС в этой сфере.
По подсчетам США, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.
Минфин США наложил санкции и заблокировал яхты и самолеты стоимостью более одного миллиарда долларов, а также заморозил активы на сотни миллионов долларов, которые российская элита держала на банковских счетах в США.