В Гамбурге задержали яхту российского миллиардера

В Гамбурге задержали яхту Luna, которая, как считают немецкие власти, связана с российским бизнесменом азербайджанского происхождения Фархадом Ахмедовым. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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По данным газеты, федеральное управление уголовной полиции пришло к выводу, что Ахмедов стоит за лихтенштейнским трастом, которому принадлежит яхта. Бизнесмен находится в санкционном списке ЕС с начала апреля.

В полиции пояснили, что все активы лица, находящегося под санкциями в ЕС, должны быть «заморожены», это означает, что временно ими нельзя распоряжаться.

Стоимость яхты, которой запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 млн евро. Раньше она принадлежала миллиардеру Роману Абрамовичу.

Президент США Джо Байден ранее представил пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины.

В Белом доме подчеркнули, что рассчитывают на сотрудничество с ЕС в этой сфере.

По подсчетам США, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.