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1 час назад

Армянская оппозиция анонсировала митинги и протестные автопробеги

BFM.RU

О проведении протестного автопробега в Ереване сообщил один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян во вторник, 10 мая, в ходе митинга на площади Франции в Ереване. Он призвал прикрепить к машинам, которые примут участие в автопробеге в среду, флаги Республики Армения и Арцаха (Нагорного Карабаха).

Армянская оппозиция анонсировала протестные автопробеги
Фото: ТАССТАСС

Днем во вторник полиция задержала на акциях протеста более 60 сторонников оппозиции после того, как они стали перекрывать перекрестки. Ранее на площади Франции в Ереване прошла многотысячная акция протестующих, рассказывает журналист из Еревана Ашот Газазян:

Ашот Газазян, журналист из Еревана

«Настолько все спокойно, обыденно, что даже есть элемент неловкости. В течение дня задерживали людей, но митинг прошел на редкость спокойно. Так же, как и вчера, было до 20 тысяч человек, это немного для площади, на которой установлено не менее 50 палаток. Там у них стоит сцена, громкоговорители, все очень солидно подготовлено, не дешево, скажу так, со светящимися экранами и так далее. Приходят еще и люди сочувствующие, и участники оппозиции опять пойдут с шествием по центру города. Это уже доставляет большие неудобства для большого города, но все уже к этому делу привыкли, общественный транспорт объезжает их. По данным полиции, порядка 70 человек было задержано, им вменяют, как правило, неподчинение приказу представителя закона, то есть полиции. Через час-другой их обычно отпускают».

Ранее спикер парламента Армении, член правящей партии «Гражданский договор» Ален Симонян заявил, что в стране нет внутриполитического кризиса.

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