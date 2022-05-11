Армянская оппозиция анонсировала протестные автопробеги

«Настолько все спокойно, обыденно, что даже есть элемент неловкости. В течение дня задерживали людей, но митинг прошел на редкость спокойно. Так же, как и вчера, было до 20 тысяч человек, это немного для площади, на которой установлено не менее 50 палаток. Там у них стоит сцена, громкоговорители, все очень солидно подготовлено, не дешево, скажу так, со светящимися экранами и так далее. Приходят еще и люди сочувствующие, и участники оппозиции опять пойдут с шествием по центру города. Это уже доставляет большие неудобства для большого города, но все уже к этому делу привыкли, общественный транспорт объезжает их. По данным полиции, порядка 70 человек было задержано, им вменяют, как правило, неподчинение приказу представителя закона, то есть полиции. Через час-другой их обычно отпускают».