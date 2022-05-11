Игрок «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча. Видео

Игрок «Барселоны» Рональд Араухо потерял сознание во время матча с «Сельтой», столкнувшись головой с полузащитником своей команды Гави. После случившегося Араухо увез с футбольного поля реанимобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующие кадры.