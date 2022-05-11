Игрок «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча. Видео

Игрок «Барселоны» Рональд Араухо потерял сознание во время матча с «Сельтой», столкнувшись головой с полузащитником своей команды Гави. После случившегося Араухо увез с футбольного поля реанимобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующие кадры.
Каталонский клуб выступил с официальным заявлением о состоянии своего игрока. Врачи диагностировали у уругвайского футболиста сотрясение мозга.
Как отмечает канал, инцидент не отразился на ходе встречи. «Барселона» одержала победу над «Сельтой» со счетом 3:1.