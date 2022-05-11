Кустурица обвинил Запад в желании уничтожить русских и сербов

Сербский режиссер Эмир Кустурица обвинил страны Запада в желании уничтожить русских и сербов. В беседе с газетой «Известия» он заявил, что украинский кризис — продолжение антироссийского сценария, созданного США и Европой много лет назад.

«Я вырос в мире, где постоянно шли войны... Стереть русских и сербов с лица земли - это конечная цель Запада… Мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия в будущем, чтобы защитить себя. Сейчас происходит перестройка однополярного мира», — сказал режиссер.

Также Кустурица напомнил о «миротворческой» политике Запада, которая принесла смерть и разрушения в Афганистан, Вьетнам, Ирак, Ливию, Сирию и множество других государств. При этом США в случае необходимости не остановятся и перед тем, чтобы развязать «ограниченную ядерную войну».