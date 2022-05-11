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1 час назад

Названы причины отказа Турции разорвать отношения с Россией

Алиса Селезнёва

Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых связей, газа и строительства АЭС. Об этом в своей статье для журнала National Interest написал обозреватель Роберт Эллис.

Названы причины отказа Турции разорвать отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист отметил, что сейчас позиция Турции по вопросу украинского кризиса идет вразрез со стратегией США в регионе, а также мнением остальных членов НАТО.

Турция зависит от России в торговле, газе, строительстве атомной электростанции, а также взаимодействует с ней в Сирии. Надежды на рекордный туристический сезон также основаны на притоке российских туристов, для которых авиакомпания Turkish Airlines уже забронировала 1,5 млн мест, отмечается в статье.

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По мнению Эллиса, Турция также стала прибежищем для российских олигархов. И на фоне всего этого маловероятно, что Анкара «будет раскачивать лодку».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После чего США и ЕС ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться и стала посредником в урегулировании украинского кризиса.

Также министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна выступает за стабильность в регионе и пытается удержать своих союзников по НАТО от Черного моря. Он подчеркнул, что сейчас в Черном море нет военных кораблей стран, не относящихся к прибрежным.

В мире,Хулуси Акар,Владимир Путин,Turkish Airlines,НАТО,ЕС,
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