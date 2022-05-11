Week: одна ошибка США привела к спецоперации РФ на Украине

«Независимо от того, угрожал ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения Путина были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», — написал Дэй.