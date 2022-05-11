Киев поставил крест на мире с Россией

«Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен», — цитирует Кулебу издание Politico. «Если в начале спецоперации украинская победа выглядела так, будто российские войска не получили больше территории, чем они контролировали в течение последних восьми лет, то теперь Киев согласится ни на что иное, как на полный контроль над всей украинской землей», — добавили в издании.