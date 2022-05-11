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51 минуту назад

Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова и Добродееева

Ura.Ruиещё 7

Новая Зеландия ввела очередные санкции против нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Очередной раунд санкций [властей Новой Зеландии] направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине», — говорится в заявление. Информация опубликована на сайте правительства страны.

По данным МИД Новой Зеландии, под санкции попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Кроме того, в список вошли 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и российское «Агентство интернет-исследований».

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций. Под санкции Новой Зеландии уже попали Центробанка РФ и крупнейшие банки России.

В мире,Игорь Костюков,Олег Добродеев,Алексей Пиманов,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,Банк России,Генштаб,ЕС,
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