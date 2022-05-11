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1 час назад

Байден обсудил Украину и Россию с премьером Италии Драги

Газета.Ruиещё 1

Американский президент Джо Байден и премьер Италии Марио Драги обсудили на встрече в Белом доме ситуацию вокруг Украины и меры в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Байден обсудил Украину и Россию с премьером Италии Драги
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

"Они подчеркнули продолжающуюся приверженность достижению мира через поддержку Украины и назначение цены для России", - уточнили в Белом доме.

Также стороны обсудили меры, направленные на "укрепление продовольственной безопасности и преобразование глобальных энергетических рынков".

Ранее Драги заявил, что ситуация на Украине спровоцировала рост цен на сырье и энергию, что грозит продовольственными кризисами в Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил, что ситуация на Украине может привести к тому, что в мире с 2022 по 2026 год число голодающих может вырасти на 13 млн человек. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Марио Драги,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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