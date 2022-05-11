Байден обсудил Украину и Россию с премьером Италии Драги

Ранее Драги заявил, что ситуация на Украине спровоцировала рост цен на сырье и энергию, что грозит продовольственными кризисами в Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил, что ситуация на Украине может привести к тому, что в мире с 2022 по 2026 год число голодающих может вырасти на 13 млн человек. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.