Оценены шансы ЕС стать посредником в российско-украинских переговорах

Европейский союз (ЕС) не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что Китай так же не сможет занять эту позицию, поскольку он «склоняется в сторону России»

«Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами», — предположил глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, на роль посредника в российско-украинских переговорах лучше всего подошла бы Организация Объединенных Наций (ООН). При этом политик уточнил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.