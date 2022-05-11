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1 час назад

ТАСС: СБ ООН проведет 12 мая заседание по гумситуации на Украине

Ura.Ru

Совет Безопасности ООН планирует провести 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники во всемирной организации.

СБ ООН проведет 12 мая заседание по ситуации на Украине
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Заседание пройдет в первой половине дня в четверг», — сказал источник. Другой источник агентства подтвердил намерения о проведении консультаций Совбеза 12 мая.

Ранее сообщалось, что Россия отказывается участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

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