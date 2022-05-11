СБ ООН проведет 12 мая заседание по ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН планирует провести 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники во всемирной организации.
«Заседание пройдет в первой половине дня в четверг», — сказал источник. Другой источник агентства подтвердил намерения о проведении консультаций Совбеза 12 мая.
Ранее сообщалось, что Россия отказывается участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.