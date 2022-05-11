Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны

Все страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта на Украине и санкций в отношении России. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во вторник в интервью испанской корпорации Radio y Televisión Española после встречи с премьером Испании Педро Санчесом и королем Филиппом VI в Мадриде.
"У нас было две отличные встречи, на которых мы поделились нашей обеспокоенностью в связи с экономическим кризисом, который вызвала эта война, в связи необходимостью, чтобы это как можно быстрее закончилось, потому что страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы", - сказал он.
По словам Фернандеса, конфликт на Украине ставит под угрозу "продовольственную и энергетическую безопасность". "Многие страны на нашем континенте переживают не лучшие времена, они находятся под угрозой из-за всего того, что сейчас происходит. Рост цен на продукты питания ставит нас в очень сложную ситуацию", - добавил он.