Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны

"У нас было две отличные встречи, на которых мы поделились нашей обеспокоенностью в связи с экономическим кризисом, который вызвала эта война, в связи необходимостью, чтобы это как можно быстрее закончилось, потому что страны периферии, как страны Америки и Африки, сильно страдают от последствий этой войны, от экономических санкций в отношении России страдаем все мы", - сказал он.