Аргентина решила стать поставщиком СПГ в Европу

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской телерадиокомпании RTVE сообщил, что его страна рассчитывает через несколько лет стать поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы, передает РИА "Новости".

Фото: Juan Mabromata/AP Juan Mabromata/AP

Он добавил, что для этого Аргентине необходимо финансирование на строительство соответствующей инфраструктуры.

"Мы в настоящее время строим первый газопровод… который позволит нам выйти на самообеспечение. Нам нужно сделать второй газопровод для завода по сжижению газа. На это необходимо как минимум три-четыре года", - сказал он.

Он добавил, что обсудил этот вопрос с премьером Испании Педро Санчесом, отметив, что в королевстве есть мощности по регазификации сжиженного газа. По словам Фернандеса, может быть заключено соглашение, по которому Аргентина станет поставщиком СПГ в Испанию, а от туда газ будет поставляться в другие европейские страны.