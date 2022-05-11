Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом.
"Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", - написал он на своей странице в Twitter во вторник.
Гейтс сообщил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.
Предприниматель добавил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.