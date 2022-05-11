Турция оказалась на краю пропасти из-за позиции по Украине

С начала специальной операции Российской Федерации на Украине Турция закрепила за собой важные позиции, сумев завоевать доверие обеих сторон в качестве посредника в переговорах. Об этом написало издание Al Mayadeen (AM), а перевело ИноСМИ. Однако политика балансирования между Россией и западными странами, по мнению автора статьи, может закончиться провалом.

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Специальная операция Российской Федерации на Украине закрепила в мировом общественном сознании идею поиска новых основ внешней политики. По мнению автора статьи, региональный баланс на Ближнем Востоке базируется на идее учёта интересов Соединенных Штатов Америки с возможностью игнорировать позицию иных крупных игроков, таких как Россия, Китай, ЕС и региональные государства.

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Российская Федерация осмелилась применить военную силу в отсутствие международного единого мнения. Это породило трудности, требующие оценки возможных выгод и рисков.

Украинский кризис имел тяжёлые экономические последствия для всего мира, включая ближневосточные державы, и теперь страны стараются бороться с этими проблемами.

Некоторые государства, включая Турцию, смогли закрепить за собой позиции, дающие право внести вклад в формирование основ международного баланса после специальной операции Российской Федерации.

Стратегическое расположение рядом с Россией, Украиной и Старым Светом, контроль над жизненно важными проливами, тесные отношения с Москвой и Киевом в дополнение к членству в Североатлантическом альянсе и стратегическим отношениям с Соединенными Штатами заставляют Турцию тщательно выверять свои шаги. От этого зависит ситуация в самой Турции и остальной области.

С начала специальной военной операции на Украине Анкара смогла закрепить за собой важную роль, завоевав доверие обеих сторон как посредник в переговорах. Турция, несмотря на закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для армии, не присоединились к ограничительным мерам против России. По версии Анкары, вариант с санкциями может оказать плохое влияние на ход урегулирования кризиса. Кроме того, он не эффективен при сдерживании такого крупного государства как Российская Федерация.