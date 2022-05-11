Турция оказалась на краю пропасти из-за позиции по Украине

С начала специальной операции Российской Федерации на Украине Турция закрепила за собой важные позиции, сумев завоевать доверие обеих сторон в качестве посредника в переговорах. Об этом написало издание Al Mayadeen (AM), а перевело ИноСМИ. Однако политика балансирования между Россией и западными странами, по мнению автора статьи, может закончиться провалом.
Специальная операция Российской Федерации на Украине закрепила в мировом общественном сознании идею поиска новых основ внешней политики. По мнению автора статьи, региональный баланс на Ближнем Востоке базируется на идее учёта интересов Соединенных Штатов Америки с возможностью игнорировать позицию иных крупных игроков, таких как Россия, Китай, ЕС и региональные государства.
Российская Федерация осмелилась применить военную силу в отсутствие международного единого мнения. Это породило трудности, требующие оценки возможных выгод и рисков.
Украинский кризис имел тяжёлые экономические последствия для всего мира, включая ближневосточные державы, и теперь страны стараются бороться с этими проблемами.
Некоторые государства, включая Турцию, смогли закрепить за собой позиции, дающие право внести вклад в формирование основ международного баланса после специальной операции Российской Федерации.
Стратегическое расположение рядом с Россией, Украиной и Старым Светом, контроль над жизненно важными проливами, тесные отношения с Москвой и Киевом в дополнение к членству в Североатлантическом альянсе и стратегическим отношениям с Соединенными Штатами заставляют Турцию тщательно выверять свои шаги. От этого зависит ситуация в самой Турции и остальной области.
С начала специальной военной операции на Украине Анкара смогла закрепить за собой важную роль, завоевав доверие обеих сторон как посредник в переговорах. Турция, несмотря на закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для армии, не присоединились к ограничительным мерам против России. По версии Анкары, вариант с санкциями может оказать плохое влияние на ход урегулирования кризиса. Кроме того, он не эффективен при сдерживании такого крупного государства как Российская Федерация.
Сейчас имеется дистанцирование турецких правящих кругов от политики Североатлантического альянса (по экономической изоляции нашей страны).